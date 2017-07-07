Трамп с "нетерпением" ждет встречи с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с членами "Большой двадцатки", саммит которой сегодня стартует в Гамбурге.
Об этом он написал в Twitter, который цитируют мировые СМИ.
При этом отдельно в своем твите он упомянул встречу с российским коллегой Владимиром Путиным. Он говорит, что им надо много чего обсудить.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Трамп "заблудился" после выхода из самолета
"Я с нетерпением жду всех встреч с мировыми лидерами, в том числе своей встречи Владимиром Путиным. Есть много тем для обсуждений", - написал американский лидер.
Напомним, встреча президентов США и России начнется в 16.45 по киевскому времени и продолжится около получаса.