Госдеп приветствует передачу дела по МН17 в голландский суд

Государственный департамент США приветствует проведение в Нидерландах суда по делу сбитого в 2014 году на Донбассе малазийского Boeing.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства, на которую ссылаются мировые СМИ.
"Мы уверены в способности голландской системы правосудия прийти к справедливому и беспристрастному решению", - говорится в сообщении.
"Мы снова настоятельно призываем все государства принять меры для обеспечения безоговорочного выполнения резолюции 2166 Совета Безопасности ООН, которая требует проведения" полного, тщательного и независимого международного расследования этого инцидента", - заявил госсекретарь Рекс Тиллерсон.
Напомним, в июле Украину должны посетить Тиллерсон и Столтенберг.