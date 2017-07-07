Трамп чересчур оптимистично настроен в отношении Путина, – Туск

Президент США Дональд Трамп слишком оптимистично настроен в отношении встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом на пресс-конференции в Гамбурге перед саммитом G20 заявил глава Европейского совета Дональд Туск, передает Радио Свобода.

"Мои впечатления от встречи с Трампом заключаются в том, что он имеет гораздо более оптимистичные ожидания от России и Путина, чем это происходит в Европе и чем, например, я сам, но мы посмотрим", – заявил Туск.

По его мнению, встреча Трампа с Путиным на полях саммита G20 будет особенно интересной после вчерашнего выступления президента США в Варшаве, когда он высказался за сотрудничество с Европой и говорил об общих цивилизационных традициях, а также о готовности защищать западную цивилизацию.

"Мы долго ждали, чтобы услышать эти слова от президента Трампа, но реальный вопрос в том, были ли они случайным событием или новой политикой", –- добавил Туск.

Напомним, Дональд Трамп проведет с Владимиром Путиным 35-минутную встречу на саммите G20.