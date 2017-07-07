В России заявили о "шоковой инфляции"

Об этом заявил директор департамента денежно-кредитной политики Центробанк РФ Игорь Дмитриев, сообщают российские СМИ.

По данным Росстата, в июне инфляция ускорилась до 0,6 % (с 0,4 % в мае). При этом за первое полугодие потребительские цены в России выросли на 2,3 %.

Кроме того, уровень инфляции в годовом выражении Дмитриев назвал "негативным сюрпризом".

Отметим, что Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в РФ по итогам 2017 года на уровне 3,8 %.

Напомним, Всемирный банк ухудшил прогноз по инфляции в Украине.