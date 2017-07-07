В интернете обнародовали видео первого рукопожатия президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина.
Соответствующий ролик опубликован на канале в YouTube.
Так, президенты США и России пересеклись на саммите стран - членов G20 ("Большой двадцатки"), который в пятницу, 7 июля, стартовал в Гамбурге (Германия).
Отметим, что в российских СМИ вокруг встречи Путина и Трампа развернулся настоящий ажиотаж. Так, журналисты активно публикуют фото и видео, якобы указывающие на успех главы Кремля.
Напомним, Меркель пообещала не принимать решений по Украине без участия представителей Киева.