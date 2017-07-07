В США могут запретить продавать продукцию Apple

В Qualcomm утверждают, что Apple нарушает шесть патентов, которые связаны с продлением срока службы телефона

Компания Qualcomm попросила правительство США запретить ввоз новых iPhone в страну и ограничить продажи уже ввезенных устройств.

Представители Qualcomm утверждают, что Apple нарушает шесть патентов, которые связаны с продлением срока службы телефона.

Жалоба уже подана в Комиссию по международной торговле США и в Окружной суд США по Южному округу штата Калифорния, сообщает The Verge.

"Изобретения Qualcomm лежат в основе каждого iPhone и выходят далеко за рамки современных технологий и сотовых стандартов. Apple продолжает использовать технологию Qualcomm, отказываясь платить за нее", — заявил Дон Розенберг, генеральный советник Qualcomm.

Представители Apple, в свою очередь, утверждают, что Qualcomm берет "непропорционально высокие" гонорары за использование своих патентов и злоупотребляет своим положением лидера на рынке смартфонов.

Qualcomm является основным поставщиком модемов LTE, и если такая компания, как Apple, планирует поставлять большое количество смартфонов, то ей придется долго договариваться с производителем. Однако, отмечают эксперты, многие из патентов являются "стандартными", а это значит, что их необходимо лицензировать по справедливой и разумной ставке.

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