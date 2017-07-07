Навального выпустили на свободу

Российский оппозиционер Алексей Навальный вышел из спецприемника, где отбывал 25 суток административного ареста.

Об этом пишет "Русская служба ВВС".

"Сегодня в 9:00 Алексея Навального вывезли из спецприемника в ОВД ЦАО, и выпустили сейчас там", - написала пресс-секретарь политика Кира Ярмыш в Twitter.

Навальный был задержан 12 июня в подъезде своего дома, когда собирался ехать на акцию протеста в центре Москвы. В отношении него были составлены два протокола по административным статьям о "неповиновении законным распоряжениям сотрудника полиции" и "нарушении правил проведения митингов".

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Накануне акции, 11 июня, Навальный выложил на YouTube видеоролик, в котором сообщил об отказе от планов провести мероприятие на Проспекте Сахарова и переносе акции на Тверскую улицу. Свое решение оппозиционер объяснил давлением со стороны мэрии на поставщиков звукового оборудования. Они, по словам Навального, отказались ставить на проспекте Сахарова сцену и звук из-за требований чиновников.

На заседании Симоновского суда Москвы, который 12 июня рассматривал материалы дела, адвокат Вадим Кобзев указывал, что "Навальный не может являться субъектом правонарушения, поскольку он - не организатор публичного мероприятия".

Однако судья Анастасия Лоскутова назначила Навальному 30 суток ареста. Позже Мосгорсуд, рассмотрев жалобу оппозиционера, сократил этот срок до 25 суток. Вынося это решение, суд учел доводы защиты о том, что Навальный нуждается в лечении ожога глаза, однако оснований для отмены ареста не нашел.