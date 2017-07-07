Путин и Трамп говорили больше двух часов

Президенты обсуждали ситуацию в Украине и Сирии, а также борьбу с терроризмом и киберпреступностью

В Гамбурге завершилась первая встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимир Путина. Лидеры двух стран говорили 2 часа 15 минут. Об этом сообщает Интерфакс.

Первая встреча Путина и Трампа началась в пятницу в 17:10 по киевскому времени с обмена приветствиями и выражения надежды на конструктивный разговор. В переговорах помимо лидеров двух государств также принимали участие глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

По итогам встречи Путин сообщил, что обсудил с Трампом ситуацию в Украине, в Сирии, борьбу с терроризмом и киберпреступностью, а также кибербезопасность.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обнародовано видео первого рукопожатия Трампа с Путиным

"У меня была очень длительная беседа с президентом Соединенных Штатов. Накопилось много вопросов - там и Украина, и Сирия, и другие проблемы, некоторые двусторонние вопросы. Мы опять вернулись к вопросам борьбы с терроризмом, кибербезопасности", - сказал Путин в пятницу на встрече с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Он также принес извинения Абэ за опоздание из-за длительных российско-американских переговоров.