СМИ: Путин и Трамп договорились о прекращении огня на юго-западе Сирии

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин во время двусторонней встречи достигли договоренности о прекращении огня на юго-западе Сирии. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Associated Press.

"Сделка знаменует новый уровень участия США в попытках разрешить гражданскую войну в Сирии. Хотя подробности соглашения и о том, как оно будет реализовано, неизвестно, прекращение огня вступит в силу в воскресенье в полдень в Дамаске", - пишет агенство, ссылаясь на анонимные источники.

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Подробности о достигнутых договоренностях рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает РИА "Новости".

"Первое - буквально сегодня в столице Иордании Аммане завершили работу эксперты России, США и Иордании. Они согласовали меморандум о создании зоны деэскалации на юго-западе Сирии: районы Дераа, Кунейтра и Сувейда. В этой зоне будет действовать режим прекращения огня с полудня 9 июля", - сказал Лавров.

По словам главы МИД РФ, США и Россия обязались обеспечить выполнение режима прекращения огня.

При этом, по его словам, безопасность вокруг зоны деэскалации на первых порах будет обеспечивать российская военная полиция при координации с США и Иорданией.

Напомним, первая встреча президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина, которая состоялась в Гамбурге, длилась 2 час 15 минут. Лидеры двух стран обсуждали ситуацию в Украине и Сирии, а также борьбу с терроризмом и киберпреступностью