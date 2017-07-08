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Главная » Мир » В Британии полиция задержала женщину, выгуливавшую чайку
В Британии полиция задержала женщину, выгуливавшую чайку
Фото: smoliarm.livejournal.com

В Британии полиция задержала женщину, выгуливавшую чайку

Англичанку обвиняют в жестоком обращении с животными

08.07.17 120
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В городе Йорк (Великобритания) задержали 44-летнюю женщину, которая выгуливала чайку на поводке. Об этом пишет 112 Украина со ссылкой на The Independent.

Женщину, имя которой не сообщается, обвинили в жестоком обращении с животными, угрозам сотрудникам правоохранительных органов и нарушении общественного порядка. Она должна будет явиться на заседание суда по делу 14 июля.

По информации издания, птицу отправили на обследование в одну из местных ветеринарных клиник. По словам представителя полицейского департамента, медики обнаружили у нее травмы. Птицу пришлось усыпить.

О характере повреждений птицы и о том, как они были получены, не сообщается.

 

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