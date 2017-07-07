Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Двусторонние переговоры должны способствовать имплементации Минских соглашений
Двусторонние переговоры должны способствовать имплементации Минских соглашений
Сергей Лавров / Фото пресс-службы МИД России
Ситуация в Донбассе

Двусторонние переговоры должны способствовать имплементации Минских соглашений

Двусторонние переговоры должны способствовать имплементации Минских соглашений

07.07.17 35
000

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин договорились создать канал связи для урегулирования конфликта в Украине на основе Минских соглашений. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя итоги переговоров, передает РИА "Новости".

"При обсуждении Украины американская сторона сообщила, что они назначили специального представителя по содействию усилиям по урегулированию украинского кризиса. И условлено создать канал между представителем Российской Федерации и представителем Соединенных Штатов для того, чтобы использовать эту возможность, которая есть у США, и для продвижения урегулирования на основе Минских договоренностей, с учетом и опираясь на тот потенциал, который заложен в контактной группе и в Нормандском формате", — отметил глава МИД РФ.

Напомним, первая встреча президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина, которая состоялась в Гамбурге,  длилась 2 час 15 минут. Лидеры двух стран обсуждали ситуацию в Украине и Сирии, а также борьбу с терроризмом и киберпреступностью

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
СМИ: Путин и Трамп договорились о прекращении огня на юго-западе СирииПутин и Трамп говорили больше двух часовСМИ: В июне в зоне АТО количество небоевых потерь выросло вдовое

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Обыкновенный эйджизм. Почему в Украине те, кому за 40, переживают возраст нелюбви 39434
  2. Люди в чёрном. Что делают в Украине агенты российских спецслужб 7585
  3. Гибридная история. 7 главных исторических мифов России об Украине 12384
  4. Минус семьсот. Почему Конституция Пилипа Орлика таковой не является 4799
  5. Исторические воды на киселе. Россия имеет такое же отношение к Руси, как Румыния к Риму 3530
  6. Революционер с кистью. Почему в Украине исчезли плохие художники и как люди становятся подонками 6892
  7. Правда и ничего кроме правды. О чём снимает Игорь Гайдай 1542
  8. В математике дважды два будет 4, а в медицине может быть 3 или 5, — хирург Борис Билынский 1989
  9. Земля перибаджаларов. 5 вещей, которые нужно сделать в Каппадокии 2665
  10. Увидеть и влюбиться. Почему безвиз стоит использовать для посещения не только европейских столиц 3991
  1. Подтвержденная квалификация. Топ-50 вузов Украины по оценкам работодателей 10636 / 16572
  2. Евангелие от лукавого. Почему коммунисты — не люди 4182 / 4942
  3. ГПУ: Российский неонацист причастен к убийству 40 украинских бойцов в Донбассе 3737 / 4803
  4. Атака вируса Petya.A: предполагаемые хакеры сделали первое заявление 3171 / 3665
  5. Киев отказал в политическом убежище российскому оппозиционеру 2737 / 3016
  6. Сладкая старость. Что будет с теми, кто не успеет накопить пенсионный стаж 2318 / 2674
  7. В гостях у бывшего. Что происходит с резиденциями Януковича на четвёртый год после его бегства 2074 / 2584
  8. Гей-оргию в доме секретаря кардинала Ватикана прервала полиция 1691 / 1909
  9. В Кремле определились со сценарием выдвижения Путина в президенты РФ 1616 / 1828
  10. Большому барьерному рифу уничтожение больше не грозит, – ЮНЕСКО 1562 / 1800
  1. Евангелие от лукавого. Почему коммунисты — не люди 70 / 4942
  2. Подтвержденная квалификация. Топ-50 вузов Украины по оценкам работодателей 59 / 16572
  3. ГПУ: Российский неонацист причастен к убийству 40 украинских бойцов в Донбассе 20 / 4803
  4. Гибридная история. 7 главных исторических мифов России об Украине 15 / 12384
  5. Сладкая старость. Что будет с теми, кто не успеет накопить пенсионный стаж 13 / 2674
  6. В гостях у бывшего. Что происходит с резиденциями Януковича на четвёртый год после его бегства 9 / 2584
  7. Обыкновенный эйджизм. Почему в Украине те, кому за 40, переживают возраст нелюбви 8 / 39434
  8. За 6 лет в ДТП погибли более 26 тысяч украинцев 8 / 161
  9. Оккупационные силы РФ отрабатывают эвакуацию из Донецка 5 / 1341
  10. Украинцам хотят устанавливать интеллектуальные счетчики газа 4 / 3136
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.