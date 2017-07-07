Двусторонние переговоры должны способствовать имплементации Минских соглашений

Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин договорились создать канал связи для урегулирования конфликта в Украине на основе Минских соглашений. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя итоги переговоров, передает РИА "Новости".

"При обсуждении Украины американская сторона сообщила, что они назначили специального представителя по содействию усилиям по урегулированию украинского кризиса. И условлено создать канал между представителем Российской Федерации и представителем Соединенных Штатов для того, чтобы использовать эту возможность, которая есть у США, и для продвижения урегулирования на основе Минских договоренностей, с учетом и опираясь на тот потенциал, который заложен в контактной группе и в Нормандском формате", — отметил глава МИД РФ.

Напомним, первая встреча президентов США и РФ Дональда Трампа и Владимира Путина, которая состоялась в Гамбурге, длилась 2 час 15 минут. Лидеры двух стран обсуждали ситуацию в Украине и Сирии, а также борьбу с терроризмом и киберпреступностью