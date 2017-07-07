В Гамбурге, где проходит саммит глав стран "Большой двадцатки", продолжаются акции антиглобалистов. Во время протестов ранения получили 159 полицейских, задержаны 45 участников беспорядков. Об этом сообщает РИА "Новости".

Радикалы атаковали несколько полицейских автомобилей, выстрелили в служебный вертолет сигнальной ракетой и забросали правоохранителей бутылками с зажигательной смесью.

Полиция, в свою очередь, задействовала водометы для разгона протестующих у парка Альтер Эльб в Гамбурге. После применения техники часть протестующих разбежалась, а оставшиеся ведут себя мирно.

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После столкновений с полицией некоторые демонстранты забрались на ограждение. Оно рухнуло, и люди упали с высоты четырех метров, 11 человек получили тяжелые ранения, еще у троих легкие травмы.