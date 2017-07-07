Китайские ученые клонировали собаку

Ученые из китайской компании Sinogene стали первыми, кто вывел генномодифицированную клонированную собаку породы бигль. Щенка назвали Лун Лун. Об этом сообщает "РИА Новости".
"Двадцать восьмого мая в лаборатории компании Sinogene родилась первая в Китае клонированная из соматической клетки собака породы бигль по кличке Лун Лун. Лун Лун - первая клонированная из соматической клетки собака в Китае и первая клонированная собака в мире, выведенная методом нокаута гена (метод молекулярной генетики, при котором из организма удаляют или делают неработоспособными заданные гены – ред.)", - сказано в сообщении.
Таким образом, после Южной Кореи Китай стал первой страной в мире, которая самостоятельно освоила технологию клонирования из соматической клетки.