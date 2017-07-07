Все статьиВсе новостиВсе мнения
Деньги
Общество
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Мир » Китайские ученые клонировали собаку

Китайские ученые клонировали собаку

Китайские ученые клонировали собаку
Фото: SinoGene

Щенка назвали Лун Лун

07.07.17 18
100

Ученые из китайской компании Sinogene стали первыми, кто вывел генномодифицированную клонированную собаку породы бигль. Щенка назвали Лун Лун. Об этом сообщает "РИА Новости".

"Двадцать восьмого мая в лаборатории компании Sinogene родилась первая в Китае клонированная из соматической клетки собака породы бигль по кличке Лун Лун. Лун Лун - первая клонированная из соматической клетки собака в Китае и первая клонированная собака в мире, выведенная методом нокаута гена (метод молекулярной генетики, при котором из организма удаляют или делают неработоспособными заданные гены – ред.)", - сказано в сообщении.

Таким образом, после Южной Кореи Китай стал первой страной в мире, которая самостоятельно освоила технологию клонирования из соматической клетки.

 

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Украина хочет сотрудничать с Китаем в программе исследования Луны и МарсаВ Китае построили солнечную электростанцию в форме пандыВ Китае уже в 2017 году планируют начать тестировать 5G

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Обыкновенный эйджизм. Почему в Украине те, кому за 40, переживают возраст нелюбви 39499
  2. Люди в чёрном. Что делают в Украине агенты российских спецслужб 7595
  3. Гибридная история. 7 главных исторических мифов России об Украине 12417
  4. Минус семьсот. Почему Конституция Пилипа Орлика таковой не является 4814
  5. Исторические воды на киселе. Россия имеет такое же отношение к Руси, как Румыния к Риму 3543
  6. Революционер с кистью. Почему в Украине исчезли плохие художники и как люди становятся подонками 6902
  7. Правда и ничего кроме правды. О чём снимает Игорь Гайдай 1544
  8. В математике дважды два будет 4, а в медицине может быть 3 или 5, — хирург Борис Билынский 1994
  9. Земля перибаджаларов. 5 вещей, которые нужно сделать в Каппадокии 2666
  10. Увидеть и влюбиться. Почему безвиз стоит использовать для посещения не только европейских столиц 3999
  1. Подтвержденная квалификация. Топ-50 вузов Украины по оценкам работодателей 10636 / 16753
  2. Евангелие от лукавого. Почему коммунисты — не люди 4182 / 4997
  3. ГПУ: Российский неонацист причастен к убийству 40 украинских бойцов в Донбассе 3737 / 4941
  4. Атака вируса Petya.A: предполагаемые хакеры сделали первое заявление 3171 / 3668
  5. Киев отказал в политическом убежище российскому оппозиционеру 2737 / 3018
  6. Сладкая старость. Что будет с теми, кто не успеет накопить пенсионный стаж 2318 / 2697
  7. В гостях у бывшего. Что происходит с резиденциями Януковича на четвёртый год после его бегства 2074 / 2632
  8. Гей-оргию в доме секретаря кардинала Ватикана прервала полиция 1691 / 1912
  9. В Кремле определились со сценарием выдвижения Путина в президенты РФ 1616 / 1829
  10. Большому барьерному рифу уничтожение больше не грозит, – ЮНЕСКО 1562 / 1800
  1. Евангелие от лукавого. Почему коммунисты — не люди 71 / 4997
  2. Подтвержденная квалификация. Топ-50 вузов Украины по оценкам работодателей 65 / 16753
  3. ГПУ: Российский неонацист причастен к убийству 40 украинских бойцов в Донбассе 20 / 4941
  4. Гибридная история. 7 главных исторических мифов России об Украине 16 / 12417
  5. Сладкая старость. Что будет с теми, кто не успеет накопить пенсионный стаж 15 / 2697
  6. В гостях у бывшего. Что происходит с резиденциями Януковича на четвёртый год после его бегства 9 / 2632
  7. Обыкновенный эйджизм. Почему в Украине те, кому за 40, переживают возраст нелюбви 8 / 39499
  8. За 6 лет в ДТП погибли более 26 тысяч украинцев 8 / 170
  9. Оккупационные силы РФ отрабатывают эвакуацию из Донецка 5 / 1341
  10. В Украине дан старт созданию полицейской академии 4 / 794
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.