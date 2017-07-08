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Главная » Мир » Нидерландские студенты разработали автобус на муравьиной кислоте

Нидерландские студенты разработали автобус на муравьиной кислоте

Нидерландские студенты разработали автобус на муравьиной кислоте
Фото: popmech.ru

Автобус не будет выделять никаких вредных газов 

08.07.17 363
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Группа студентов из Технического университета Эйндховена в Нидерландах разработала первый в мире автобус, который работает на муравьиной кислоте. По словам изобретателей, это гораздо более дешевое и практичное решение, чем использование других альтернативных видов топлива, сообщает Популярная механика.

Таким образом, студенты хотят развивать сеть транспорта без вредных выбросов, которая будет помогать в борьбе с изменениями климата.

Топливо, которое использует новый автобус, студенты-изобретатели назвали hydrozine. Это жидкость, которую можно легко и относительно безопасно транспортировать. Станции с муравьиной кислотой будут выглядеть и использоваться как самые обычные заправки. Разница только в том, что топливо в них намного чище. Автобус не будет выделять никаких вредных газов — только воду и CO2.

Топливо создается внутри устройства, которое голландские студенты пытаются сейчас запатентовать. Там Hydrozine при помощи катализатора распадается на водород и углекислый газ. Затем водород добавляется к топливному элементу, с которым он будет реагировать для генерирования электричества, которое питает двигатель.

Автобус имеет систему электропривода, разработанную компанией VDL. Бак рассчитан на 300 литров, поэтому исследователи говорят, что автобус сможет проезжать до 200 км. Ожидается, что к концу этого года транспортное средство уже будет активно использоваться.

Муравьиная кислота впервые была выведена из рыжих лесных муравьев (отчего и получила свое название) в XVII веке. Также в природе она есть в некоторых растениях, например, крапиве и хвое, и в едких выделениях пчел. Обычно же ее получают химическим путем при производстве уксусной кислоты в качестве побочного продукта. Муравьиную кислоту уже используют во многих сферах: химической промышленности (как растворитель), пищевой (в качестве консерванта), пчеловодстве (для борьбы с паразитами) и медицине (как наружное обезболивающее).

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