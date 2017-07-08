В Гамбурге началась встреча Меркель, Макрона и Путина

В Гамбурге в рамках саммита G20 в 9.30 по киевскому времени началась встреча в трехстороннем формате лидеров Германии, Франции и России. Об этом сообщает Укринформ.

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Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Путин обсуждают работу по мирному урегулированию в Донбассе в нормандской формате и ситуацию с выполнением Минских договоренностей.

Напомним, 7 июля президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин договорились создать канал связи для урегулирования конфликта в Украине на основе Минских соглашений.