В Гамбурге началась встреча Меркель, Макрона и Путина

В Гамбурге в рамках саммита G20 в 9.30 по киевскому времени началась встреча в трехстороннем формате лидеров Германии, Франции и России. Об этом сообщает Укринформ.
Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Владимир Путин обсуждают работу по мирному урегулированию в Донбассе в нормандской формате и ситуацию с выполнением Минских договоренностей.
Напомним, 7 июля президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин договорились создать канал связи для урегулирования конфликта в Украине на основе Минских соглашений.