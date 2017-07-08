Саммит G20: в столкновениях с протестующими ранен 231 полицейский

По меньшей мере 213 полицейских были ранены и 203 протестующих задержаны в ходе беспорядков в Гамбурге во время саммита лидеров стран "Большой двадцатки". Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на dpa.
В полиции утверждают, что количество раненых офицеров может вырасти в течение дня ввиду того, что многие из них обращаются за помощью не сразу.
Достоверных данных о количестве пострадавших среди демонстрантов нет.
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Напомним, в ходе первого дня саммита лидеров стран "Большой двадцатки" ранения получили 159 полицейских, задержаны 45 участников беспорядков.