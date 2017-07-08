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Главная » Мир » МИД Польши: Обвинения в блокировании евроинтеграции Украины безосновательны
МИД Польши: Обвинения в блокировании евроинтеграции Украины безосновательны
Бартош Цихоцкий и Евгений Чолий / Фото: msz.gov.pl

МИД Польши: Обвинения в блокировании евроинтеграции Украины безосновательны

Попытки поссорить Киев и Варшаву являются элементом гибридной войны

08.07.17 58
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Обвинения в адрес польских властей в попытках блокирования евроинтеграции Украины являются элементом гибридной войны, ведущейся против Польши.

Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Бартош Цихоцкий во время встречи с председателем Всемирного конгресса украинский Евгением Чолием, сообщает Европейская правда со ссылкой на польское внешнеполитическое ведомство.

"Фактически безосновательные обвинения против польской власти о якобы блокировки процесса европейской и евроатлантической интеграции Украины с одной стороны, а с другой – пренебрежение вопросами чествования, эксгумации и других исторических вопросов является важным элементом гибридной войны, которая ведется против нашего государства", - заявил Цихоцкий.

По его словам, это объясняется ростом влияния Варшавы на международной арене.

"Факт участия в кампаниях, управляемых извне, в Украине и Польше, должен вызвать рефлексию в соответствующих институтах", - отметил заместитель главы МИД Польши.

Ранее глава МИД Польши Витольд Ващиковиський заявил, что Польша наложит вето на потенциальное вступление Украины в Европейский союз, если не будут решены исторические вопросы и вопросы прав меньшинств.

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