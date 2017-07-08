"Большая двадцатка" приняла заключительную декларацию саммита в Гамбурге

Документ долго не могли согласовать из-за позиции США по климатическому вопросу

Лидеры "Большой двадцатки" приняли финальную декларацию саммита в Гамбурге, учитывая в ней особую позицию США по климатическим изменениям. Текст декларации обнародован на сайте федерального правительства Германии, передает Европейская правда.

После определенной напряженности, возникшей входе второго дня саммита в Гамбурге, когда США блокировали финальную декларацию из-за несогласия в части климата, лидеры достигли компромисса.

Все страны G20 за исключением США отметили необратимость Парижского климатического соглашения и необходимость его быстрой реализации.

"Мы принимаем во внимание решение США выйти из Парижского соглашения. США объявили, что немедленно прекратят реализацию своего нынешнего национально определенного взноса и подтвердили свою решительную приверженность подходу, который снижает выбросы, одновременно поддерживая экономический рост и улучшая потребности в энергетической безопасности", - говорится в тексте декларации.

По настоянию США в тексте документа сохранилось упоминание о горючих полезных ископаемых в контексте возможности их использования в сочетании с возобновляемыми источниками энергии.

В декларации также подтверждено достигнутую договоренность в другом вопросе, который вызывал разногласия - страны "Большой двадцатки" высказались за отвержение протекционизма в глобальной торговле.

Кроме того, участники саммита G20 договорились с помощью всех имеющихся методов противостоять коррупции.

Также страны G20 решили создать партнерство с Африкой, чтобы способствовать созданию рабочих мест и экономическому росту в регионе. Как отмечается, это должно помочь борьбе с миграцией.

"Наши совместные усилия будут способствовать устойчивому экономическому росту и созданию рабочих мест, особенно для женщины и молодежи. Это поможет в борьбе с проблемами бедности и неравенства, которые являются одними из коренных причин миграции", - говорится в декларацию.

Также лидеры договорились активизировать сотрудничество в борьбе против перевозчиков беженцев.