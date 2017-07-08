У Навального сообщили о задержании в Москве 50 агитаторов

Сотрудники правоохранительных органов задержали уже более 50 человек, проводивших агитацию за оппозиционера Алексея Навального в Москве. Об этом сообщил координатор московского штаба политика Николай Ляскин, передает Интерфакс.

"52 задержанных было, когда я последний раз получал информацию. Людей уже начали выпускать, это хорошо. Некоторых выпускают без составления протокола, на некоторых составляют протокол по 20.2 (нарушения правил организации или проведения митинга, - ред.)", - сказал он.

По его словам, в настоящий момент агитационные мероприятия завершились, всего в них приняли участие более тысячи человек.

"Агитационный субботник" продолжится завтра", - добавил он.

Ранее в Краснодаре около ста пенсионеров из организации "Отряды Путина" разгромили помещение предвыборного штаба Алексея Навального.