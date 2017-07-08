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Главная » Мир » Путин заявил, что Украина торгует русофобией

Путин заявил, что Украина торгует русофобией

Путин заявил, что Украина торгует русофобией
Владимир Путин / Фото: topwar.ru

Президент РФ считает, что на Западе кто-то старается не допустить сближение Москвы и Киева

08.07.17 93
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Президент России Владимир Путин заявил, что единственным товаром, которым торгует Украина, является русофобия. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам своего участия в саммите "Большой двадцатки" в Гамбурге, передает РИА Новости.

"У них остался только один товар, которым они успешно торгуют, — это русофобия. И еще они торгуют политикой разделения России и Украины, растаскиванием народов двух государств", — сказал Путин на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Гамбурге.

По словам Путина, "кому-то это нравится на Западе", кто-то считает, что нельзя допустить сближения "на какой-либо почве России и Украины".

"Поэтому сегодняшнее украинское руководство активно и небезуспешно торгует этим товаром. Но я думаю, что это когда-нибудь закончится. Мы, во всяком случае, заинтересованы в том, чтобы такая ситуация закончилась как можно быстрее", — отметил президент РФ.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что, если не было бы аннексии Крыма, страны Запада придумали бы другие причины для введения санкций против РФ

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