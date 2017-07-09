В Москве умер известный блогер, один из "отцов" Рунета

Журналист и блогер Антон Носик скончался в возрасте 51 года. Об этом в Twitter сообщил его близкий друг Демьян Кудрявцев, владелец газет The Moscow Times и Ведомости.
"Сегодня ночью в Москве умер Антон Носик. Самое большая помощь сейчас - не дергать его семью. О времени и месте похорон будет объявлено", - написал Кудрявцев.
Как сообщается, причиной смерти стал сердечный приступ.
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Сегодня ночью в Москве умер Антон Носик. Самое большая помощь сейчас - не дергать его семью. О времени и месте похорон будет объявлено.— Демьян Кудрявцев (@kudriavtsev) 9 июля 2017 г.
Напомним, Антон Носик участвовал в создании ряда российских интернет-изданий, таких как Lenta.ru, Gazeta.ru и NEWSru.com, в разное время занимавших ведущие позиции на рынке.
Он также занимал пост медиадиреактора компании SUP Media, владеющей сервисом блогом LiveJournal и был автором популярного блога, входил в десятку самых популярных блогеров Рунета по версии Яндекса.
Антон Носик родился в семье писателя Бориса Носика и филолога Виктории Мочаловой. Его отец в 2011 году был избран почетным членом Российской академии художеств. Отчим Антона – художник Илья Кабаков.
В 1990 году Носик эмигрировал в Израиль, где начал свою журналистскую деятельность. Как журналист он приобрел широкую известность в Израиле благодаря своих газетным материалам – сначала на экономические темы, а затем – на темы Интернета и компьютеров.
В 1997 году вернулся в Россию.
Антон Носик был членом Российского еврейского конгресса. Он активно занимался общественной деятельностью.
В 2016 году суд приговорил Антона Носика к штрафу в 500 тысяч рублей за пост в "Живом Журнале" под заголовком "Стереть Сирию с лица земли".
Суд признал запись, в которой Носик одобрял российские бомбардировки Сирии и сравнивал страну с нацистской Германией, экстремистской. Позднее штраф был снижен до 300 тысяч.
Сам блогер отказывался признавать свою вину.