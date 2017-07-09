В трех районах Сирии началось перемирие

Безопасность вокруг зоны деэскалации на первых порах будет обеспечивать военная полиция в координации с США и Иорданией

В юго-западных районах Сирии в воскресенье, 9 июля, начал действовать режим прекращения огня, о котором договорились Россия и США. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на AFP.

Так называемые зоны деэскалации созданы на юго-западе Сирии в районах Даръа, Кунейтра и Сувейда.

Советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что принятое решение о прекращении огня является приоритетом для американской стороны и важным шагом на пути к конечному миру в стране.

"Такие зоны деэскалации являются приоритетом для Соединенных Штатов, и США поощряют прогресс, достигнутый в рамках этого соглашения, – сказал он. – Соединенные Штаты Америки остаются приверженцами победы над ИГИЛ, помогая прекратить конфликт в Сирии, уменьшить страдания и дать людям возможность вернуться в свои дома. Это соглашение является важным шагом к достижению этих общих целей".

Безопасность вокруг зоны деэскалации на первых порах будет обеспечивать военная полиция в координации с США и Иорданией.