Турция может не ратифицировать соглашение по климату из-за США, – Эрдоган

Страна рассчитывала на компенсацию некоторых финансовых затрат в случае присоединения к Парижскому соглашению

Турция может не ратифицировать Парижское соглашение по климату в связи с решением США выйти из него. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, передает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

Эрдоган сказал, что когда Турция подписывала соглашение, Франция обещала, что Турция будет иметь право на компенсацию некоторых финансовых затрат.

"Поэтому мы сказали, что если это произойдет, соглашение пройдет через парламент. Но в противном случае оно не пройдет", - сказал Эрдоган.

Президент Турции добавил, что парламент еще не одобрил документ.

"Поэтому после шага, предпринятого Соединенными Штатами, наша позиция движется в сторону того, чтобы не ратифицировать его в парламенте", – добавил он.

Напомним, лидеры "Большой двадцатки" приняли финальную декларацию саммита в Гамбурге, учитывая в ней особую позицию США по климатическим изменениям.

По настоянию США в тексте документа сохранилось упоминание о горючих полезных ископаемых в контексте возможности их использования в сочетании с возобновляемыми источниками энергии.