ООН необходимо реформировать, - Порошенко

Пришло время для решительных и иногда мучительных преобразований

Президент Украины Петр Порошенко выразил убеждение, что сегодня мир нуждается в сильной и действенной Организации Объединенных Наций, поэтому ее надо реформировать в соответствии с актуальными угрозами.

"Мы договорились с генеральным секретарем в том, что сегодня Украина, и весь мир, как никогда ранее нуждаются в сильной и решительной, действенной ООН, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы авторитет генерального секретаря Организации Объединенных Наций рос", - сказал Порошенко после встречи с генсеком ООН Антониу Гутерришем в Киеве в воскресенье, 9 июля, сообщает Интерфакс-Украина.

Порошенко отметил, что неспособность ООН адекватно реагировать на новые вызовы и угрозы последних лет вызвала критику со многих сторон.

"Перед секретариатом ООН и государствами-членами возникла непростая задача - восстановление авторитета, восстановление действенности, доверия и уважения к организации. Пришло время, по моему мнению, для решительных и иногда мучительных преобразований", - сказал он.

Президент подчеркнул, что Украина поддерживает идею реформирования ООН с акцентом на механизмы предотвращения конфликтов.

Порошенко отметил, что даже в условиях вооруженной агрессии Украина активно участвует в международных миротворческих миссиях и выполняет свои обязательства перед ООН, придерживается устава организации.

Он также выразил надежду, что "эта встреча станет отправной точкой для того, чтобы найти более активную модель участия ООН в решении тех сложных вызовов, которые сегодня стоят перед Украиной".

Напомним, ООН подпишет договор о запрещении ядерного оружия без участия России и США.