Премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади поздравил иракские войска с освобождением Мосула от боевиков террористической группировки "Исламское государство".
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Reuters.
Освободительная операция длилась с 17 октября прошлого года.
"Главнокомандующий вооруженными силами Хайдер аль-Абади прибыл в освобожденный город Мосул и поздравил героических бойцов и иракский народ с великой победой", - говорится в заявлении официального представителя премьер-министра.
Напомним, боевики ИГИЛ захватили Мосул в июне 2014 года. После этого джихадисты взяли под контроль большую территорию Ирака и Сирии, на которой был объявлен так называемый халифат.