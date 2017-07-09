Экономические убытки от наводнения в Китае оцениваются в миллиарды долларов

Более 470 тыс. человек на настоящий момент нуждаются в срочной материальной помощи

В результате продолжающихся с 22 июня дождей и наводнения в Центральном Китае 12,2 миллионов человек оказались в зоне бедствия, 83 человека погибли или пропали без вести.

Об этом сообщает агентство "Синьхуа".

"В результате продолжительных проливных дождей в провинции Хунань /Центральный Китай/ 83 человека погибли или пропали без вести, сообщила в воскресенье местная администрация. Среди них 28 человек были погребены под завалами в результате оползней, 13 стали жертвами наводнений, 22 погибли при обрушении зданий, четверо утонули, еще 16 погибли или пропали без вести в результате обвала грунта или по другим причинам", - говорится в сообщении.

Вода разрушила 53 тыс. жилых домов, еще 68 тыс. домов были повреждены. Из зоны бедствия были эвакуированы 1,62 млн человек. Более 470 тыс. человек на настоящий момент нуждаются в срочной материальной помощи.

Напомним, на севере Германии произошло крупнейшее за 10 лет наводнение.