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Главная » Мир » Берлин выводит свои войска из Турции

Берлин выводит свои войска из Турции

Берлин выводит свои войска из Турции

Новым местом дислокации немецкого контингента станет Иордания

09.07.17 436
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Германия в воскресенье начала выводить свои войска с турецкой авиационной базы "Инджирлик", где они поддерживали международные операции против "Исламского государства".

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Reuters.

"Официальный представитель Турции подтвердил начало вывода немецких военных, заявив, что министр обороны Германии сообщил своему турецкому коллеге о дате вывода во время их встречи на саммите НАТО в Брюсселе", - говорится в сообщении.

Немецкий самолет-заправщик покинул базу "Инджирлик" в воскресенье и направился на военную базу в Иорданию. Туда же сейчас перемещают оборудование, необходимое для размещения самолетов Tornado, которые сейчас находятся в Турции. Самолеты планируют разместить в Иордании в октябре.

Отметим, на турецкой базе "Инджирлик" размещены около 260 немецких военных.

Напомним, причина передислокации войск ФРГ с турецкой авиабазы "Инджирлик" в том, что Анкара не предоставляет немецким депутатам неограниченного допуска на авиабазу. Это в свою очередь стало ответом на предоставление в Германии убежища турецким солдатам, которые как военные НАТО были дислоцированы на территории ФРГ.

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