Сын Трампа признал, что встречался с российским юристом в 2016 году ради компромата на Клинтон

Дональд Трамп-младший уверяет, что его отец "не знал и не присутствовал" на встрече

Дональд Трамп-младший подтвердил, что встречался в 2016 году с российским адвокатом Наталией Весельницкой, поскольку ему пообещали ценную информацию для предвыборной кампании его отца.

Об этом говорится в заявлении сына американского президента, опубликованном Fox News, предает РБК-Украина.

Трамп-младший рассказал, что один из знакомых предложил ему встретиться с человеком, который может предоставить полезную для президентской кампании его отца информацию. При этом Трамп также пригласил на встречу главу предвыборного штаба Пола Манафорта и зятя Трампа-старшего Джареда Кушнера.

"После обмена приветствиями женщина заявила, что у нее есть информация о лицах, связанных с Россией, которые финансируют Национальный комитет Демократической партии и поддерживают госпожу Клинтон. Ее слова были туманны, неоднозначны и лишены смысла. Никаких подробностей или дополнительной информации она не предоставила и даже не предложила. Быстро выяснилось, что у нее не было какой-либо важной информации", - заявил Трамп-младший.

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В Белом доме заявили, что президент США Дональд Трамп "не знал и не присутствовал" на встрече в 2016 году между его сыном Дональдом Трампом-младшим и адвокатом, связанным с Кремлем.

Ранее The New York Times сообщила, что старший сын президента Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп-младший в 2016 году, во время предвыборной президентской гонки встречался с российским адвокатом, у которого есть связи с Кремлем.