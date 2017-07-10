Белый дом: Трамп не поверил заверениям Путина о невмешательстве в американские выборы

Президент США Дональд Трамп не поверил заверениям президента Российской Федерации Владимира Путина о непричастности России к вмешательству в американские выборы в 2016 году.

Об этом глава аппарата Белого дома Райнс Прибус заявил в интервью телеканалу Fox News, передает Украинская правда.

"Это не правда, президент абсолютно не поверил отрицаниям российского президента", - сказал Прибус, комментируя заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Трамп якобы принял заверения Путина о невмешательстве Москвы в американские выборы.

Прибус добавил, что Трамп уже ранее говорил, что верит в возможное вмешательство в выборы 2016 года.

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"Он обращался к этой проблеме много раз. Так, он считает, что Россия, вероятно, осуществила все действия, о которых нам говорили. Но он также полагает, что причастны другие страны, как это было на протяжении многих лет", - добавил глава аппарата Белого дома.

Напомним, президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин провели первую двустороннюю встречу в рамках саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге вечером 7 июля.

Трамп начал разговор с вопроса о вмешательстве России в выборы в США. Путин отрицал вмешательство России. При этом глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Трамп якобы принял такое заявление Путина.