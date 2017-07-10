В Катаре заявили, что блокады не боятся: резервы страны составляют $340

Катар обладает значительными резервами для противостояния блокаде арабских стран. Об этом в интервью американскому телеканалу CNBC заявил глава Центрального банка Катара Абдула бин Сауд Аль-Тани, передает RNS.

По оценке аль-Тани, у Катара имеется примерно $40 млрд резервов наличностью и золотом, еще примерно $300 млрд — у Инвестиционного управления Катара.

"В этом - надежность системы, которая позволит нам выдержать любой - любой внешний шок. Поэтому я не считаю, что нам есть о чем беспокоиться в данный момент", - отметил аль-Тани.

Глава Центрального банка Катара также в очередной раз отверг спонсирование Дохой мирового терроризма.

"У Катара есть хорошая, уникальная система. У нас есть законы, установленные в отношении любых видов терроризма. Мы сотрудничаем с МВФ и другими учреждениями в написании наших законов и осуществлении их экспертиз", ­ подчеркнул аль-Тани.

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5 июня стало известно о том, что Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн приняли решение разорвать дипломатические отношения с Катаром, мотивировав это участием государства в финансировании и поддержке исламского терроризма. Позднее к ним присоединились Йемен, Ливия, Мавритания. Коморские острова, Мальдивы и Маврикий.

Напомним, 5 июня Королевство Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и Объединенные Арабские Эмираты приняли решение разорвать дипломатические отношения с Катаром. Так, Объединенные Арабские Эмираты разорвали дипотношения из-за "поддержки экстремизма и подрыва региональной стабильности" со стороны официальной Дохи.

Позже к ним присоединились Йемен, Мальдивские острова, власть восточной части Ливии, островное государство Маврикий, Мавритания и Коморские острова.

Иордания приняла решение снизить уровень своего дипломатического представительства в Катаре, а также отозвала лицензию у катарского телеканала Al Jazeera, который уже заблокирован в ОАЭ и Саудовской Аравии.

Кроме того, Эр-Рияд закрыл границу с Катаром, через которую в страну поступают почти все продукты питания. Почти 90 процентов продуктов питания – это импорт.

22 июня арабские страны выдвинули Катару ультиматум из 13 пунктов. От Дохи, в частности, требуют разорвать дипломатические связи с Ираном, закрыть военную базу Турции на своей территории и закрыть телеканал "Аль-Джазира". Катар отказался выполнять эти требования.