В Госдуме РФ предлагают разрешить публично отрекаться от украинского гражданства, - СМИ

В России к заседанию комитета по законодательству Госдумы 11 июля должна появиться поправка, позволяющая украинцам, которые не могут получить справку о выходе из гражданства Украины для вступления в гражданство РФ, официально публично отказываться от него.

Об этом сообщает российский КоммерсантЪ.

Законопроект, который позволит отменять решения о предоставлении гражданства осужденным за терроризм и экстремизм, должен быть рассмотрен Госдумой во втором чтении 12 июля. 4 июля комитет нижней палаты по законодательству рассмотрел подготовленный ко второму чтению текст с поправками: его дополнили нормой о принесении присяги перед вступлением в гражданство РФ. Предполагалось, что только после этого МВД будет принимать решение о выдаче гражданства.

Однако, по сведениям издания, законопроект вновь будет вынесен на рассмотрение комитета 11 июля. По словам главы комитета по законодательству Павел Крашенинников ("Единая Россия") на заседание приглашены представители миграционного и правового департаментов МВД. Они расскажут о ситуации вокруг граждан Украины, которые желают получить гражданство РФ, но не могут для этого получить справку о выходе из гражданства Украины.

"Есть страны, у которых получить такую справку сложно, но Украина их просто перестала выдавать",— заявил Крашенинников.

По его словам, для таких граждан законопроект установит процедуру "публичного отречения от гражданства Украины".