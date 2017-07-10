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Главная » Мир » Столтенберг: НАТО продолжит сотрудничать с Украиной

Столтенберг: НАТО продолжит сотрудничать с Украиной

Столтенберг: НАТО продолжит сотрудничать с Украиной
Йенс Столтенберг / Фото: ТАСС/EPA

Североатлантический альянс поддерживает суверенитет и территориальную целостность нашей страны

10.07.17 15
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Организация Североатлантического договора намерена и дальше сотрудничать с Украиной в оборонной сфере. Об этом в ходе открытия выставки "Украина - НАТО. Формула безопасности" сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передают Українські Новини.

"НАТО оказывало поддержку украинскому суверенитету, территориальной целостности, демократическим институтам и вашим Вооруженным силам, и НАТО продолжит тесно работать с Украиной в вопросах обороны, управления и экономических реформ", - сказал глава альянса.

НАТО, по словам Столтенберга, поддерживает стабильность Украины, которая всегда сотрудничала с альянсом и принимала активное участие в миссиях.

Напомним, сегодня в Украину с официальным визитом прибыл генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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