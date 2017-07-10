Австрия не пустила в страну министра экономики Турции

Австрия запретила въезд министру экономики Турции Нихату Зейбекчи, который планировал принять участие в мероприятии по случаю годовщины попытки государственного переворота.
Об этом заявили в МИД Австрии, сообщает Европейская правда со ссылкой на Hurriyet daily news.
"Я могу подтвердить, что глава МИД Австрии Курц действительно запретил министру экономики Турции въезд в страну", - сказал представитель ведомства.
По его словам, запланированное мероприятие имеет большие масштабы и составляет "угрозу для общественного порядка и безопасности Австрии".
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Ранее Нидерланды приняли подобное решение, запретив визит в страну вице-премьера Турции Тугрул Тюркеша для празднования годовщины попытки переворота.