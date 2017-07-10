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Главная » Мир » В немецком Кельне прошел крупнейший в Европе гей-парад

В немецком Кельне прошел крупнейший в Европе гей-парад

В немецком Кельне прошел крупнейший в Европе гей-парад
Фото: dpa

Мероприятие собрало 30 тыс. участников и 800 тыс. зрителей

10.07.17 12
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В воскресенье, 9 июля, в немецком Кельне прошел самый крупный в Европе гей-парад Christopher Street Day.  Участие в мероприятии приняли 30 тыс. представителей нетрадиционной сексуальной ориентации. Посмотреть на них пришли 800 тыс. зрителей. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Всего для парада было организовано 85 специальных передвижных платформ, на которых по центру города ехали представители ЛГБТ, одетые в карнавальные костюмы. Главным девизом мероприятия стало выражение "Больше никогда". Таким образом активисты почтили память погибших представителей ЛГБТ от рук нацистов в прошлом веке.

Серию мероприятий CSD в Кельне открыл 7 июля министр юстиции ФРГ Хайко Мас (Heiko Mass). Он призвал прекратить дискриминацию представителей ЛГБТ и пожелал, чтобы Christopher Street Day также свободно, как и в Кельне, отмечали в России, Турции и Польше.

Напомним, Christopher Street Day был впервые проведен 28 июня 1969 года в Нью-Йорке. В Кельне он проходит с 1991 года. Во время парада его участники бросают в толпу презервативы и информационные брошюры, рассказывающие о дискриминации представителей ЛГБТ сообщества. После завершения шествия жюри выбирает самые яркие и запоминающиеся группы и костюмы. Победители в качестве награды могут открыть шествие в следующем году. 

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