В Венгрии создали движение, открыто пропагандирующее расизм

В пригороде Будапешта в минувшие выходные, 8-9 июля, собрались сотни венгерских правых активистов, чтобы сформировать новое политическое движение, которое намерено принять участие в парламентских выборах в следующем году. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Euractiv.

Издание отмечает, что основная оппозиционная партия Венгрии – Йоббик – отошла от своих крайне правых взглядов и теперь занимает более центристскую позицию. Это создало пространство для формирования новых инициатив.

Движение, которое называется "Сила и решительность", выглядит более радикальным, чем любая политическая организация, которая нацелена на серьезную политическую роль, и открыто использует расистской язык, чтобы противостоять либерализму и иммиграции.

Три группы провели митинг в пригороде венгерской столицы Вецесе, символически заявив о "развертывании флага ультраправых". Лидеры групп планируют принять участие в выборах 2018 года.

Ласло Балаж, один из лидеров движения, рассказал, что Европа показала плохо продуманную толерантность перед лицом опасности от существующих меньшинств и наплыва миллионов человек.

"Десятки миллионов добавились в ряды арабов, африканцев и цыган, которые не будут демонстрировать никакой толерантности, как только осознают силу, которую их демографическое значение придает им. Наша этническая общность должна быть первой ... равенства не существует", – сказал он.

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Еще один лидер движения Жолт Тейритян использовал нацистскую идеологию "Лебенсраум" или "жизненного пространства", чтобы описать картину современности Европы. "Я горжусь тем, что я являюсь белым европейцем... И я оставляю за собой право защищать это", – сказал он.