Население ЕС за год увеличилось на 1,5 млн человек за счет мигрантов

Населения Европейского Союза по состоянию на 1 января 2017 года составляло 511,8 млн человек по сравнению с 510,3 млн год назад. Об этом свидетельствуют данные Евростата, передает Европейская правда.

В 2016 году в ЕС зафиксировали примерно одинаковое количество родившихся и умерших (по 5,1 млн), что означает, что естественная смена населения ЕС была нейтральной.

Изменение населения (положительное, на 1,5 миллиона жителей или 3%) обусловлено ​​миграцией.

У Германии наибольшее население среди стран ЕС – 82,8 млн жителей (или 16,2% от общего населения ЕС на 1 января 2017 года).

Далее по количеству жителей идут Франция (67 млн ​​или 13,1%), Великобритания (65,8 млн или 12,9%), Италия (60,6 млн или 11,8%).

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В течение 2016 года численность населения увеличилась 18 странах-членах ЕС и уменьшилась в десяти. Наибольший прирост наблюдался в Люксембурге (+ 19,8% на 1000 жителей), Швеции (+14,5%), Мальте (+13,8%), Ирландии (+10,6%), Австрии ( 9,5% ).

Наибольшее снижение наблюдалось в Литве (-14,2%), Латвии (-9,6%), Хорватии (-8,7%), Болгарии (-7,3%) и Румынии (-6,2%).