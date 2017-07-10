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Главная » Мир » Население ЕС за год увеличилось на 1,5 млн человек за счет мигрантов

Население ЕС за год увеличилось на 1,5 млн человек за счет мигрантов

Население ЕС за год увеличилось на 1,5 млн человек за счет мигрантов
Фото из открытых источников

Наибольшее население среди стран ЕС у Германии

10.07.17 14
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Населения Европейского Союза по состоянию на 1 января 2017 года составляло 511,8 млн человек по сравнению с 510,3 млн год назад. Об этом свидетельствуют данные Евростата, передает Европейская правда.

В 2016 году в ЕС зафиксировали примерно одинаковое количество родившихся и умерших (по 5,1 млн), что означает, что естественная смена населения ЕС была нейтральной.

Изменение населения (положительное, на 1,5 миллиона жителей или 3%) обусловлено ​​миграцией.

У Германии наибольшее население среди стран ЕС – 82,8 млн жителей (или 16,2% от общего населения ЕС на 1 января 2017 года).

Далее по количеству жителей идут Франция (67 млн ​​или 13,1%), Великобритания (65,8 млн или 12,9%), Италия (60,6 млн или 11,8%).

В течение 2016 года численность населения увеличилась 18 странах-членах ЕС и уменьшилась в десяти. Наибольший прирост наблюдался в Люксембурге (+ 19,8% на 1000 жителей), Швеции (+14,5%), Мальте (+13,8%), Ирландии (+10,6%), Австрии ( 9,5% ).

Наибольшее снижение наблюдалось в Литве (-14,2%), Латвии (-9,6%), Хорватии (-8,7%), Болгарии (-7,3%) и Румынии (-6,2%).

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