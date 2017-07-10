Европейский Союз выступает за расширение перемирия на всю территорию Сирии

Прекращение боевых действий способствовали бы успеху очередного раунда мирных переговоров под эгидой ООН

После поддержки со стороны США, России и Иордании договоренностей относительно прекращения огня на юго-западе Сирии Евросоюз выступает за расширение перемирия на всю территорию раздираемой гражданской войной страны.

Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по внешним делам и политике безопасности Федерики Могерини, сообщает DW.

По мнению Могерини, прекращение боевых действий, а также беспрепятственный доступ для гуманитарной помощи на территорию всей Сирии способствовали бы успеху очередного - седьмого раунда сирийских переговоров под эгидой ООН, который начинается 10 июля в Женеве.

Могерини призвала оказать необходимую поддержку спецпредставителю ООН по Сирии Стаффану де Мистуре с целью достижения сторонами договоренностей относительно переходного периода в стране.

Верховный представитель также заверила в поддержке народа Сирии со стороны ЕС на пути к миру и национальному примирению.

Напомним, о перемирии в Сирии президенты Соединенных Штатов Америки и России Дональд Трамп и Владимир Путин договорились на полях саммита Большой двадцатки (G20). Режим прекращения огня на юго-западе Сирии начал действовать в воскресенье, 9 июля.