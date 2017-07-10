Новые санкции США могут задержать строительство газопроводов в обход Украины, – Газпром

Речь идет о "Северном потоке-2", "Турецком потоке", глубоководных проектах на арктическом шельфе и сланцевых проектах

Российский газовый монополист Газпром предупредил инвесторов, что потенциальные санкции США могут стать причиной задержки инвестиций в ряд проектов, и это может повлиять на их завершение. Об этом говорится в проспекте к планируемому выпуску еврооблигаций Газпрома, передает УНИАН со ссылкой на Reuters.

Проекты, которые Газпром реализует в области трубопроводного газа, включая "Северный поток-2" и "Турецкий поток", глубоководные проекты на арктическом шельфе и сланцевые проекты в России или за ее пределами, могут столкнуться с трудностями, говорится в проспекте.

Напомним, ранее Газпром сообщал, что успел получить от европейских партнеров часть финансирования на строительство "Северного потока-2".

В июне сенат США одобрил новые санкции против России, ужесточающие финансирование российских энергетических компаний и их проектов, которые притормозила Палата представителей США.