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Главная » Мир » Жалоба гавайских властей на миграционный указ Трампа отклонена

Жалоба гавайских властей на миграционный указ Трампа отклонена

Жалоба гавайских властей на миграционный указ Трампа отклонена
Иллюстративное фото

Суд имеет право заблокировать это решение только после того, как увидит, что оно нарушает права конкретного человека

10.07.17 37
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Апелляционный суд в США отказался ограничить действие новых правил о въезде в США для граждан шести стран (Иран, Йемен, Ливия, Сирия, Сомали и Судан).

Таким образом суд отклонил жалобу гавайских властей на указ американского президента.

Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Reuters

В апелляционном суде пояснили, что гавайский суд имеет право заблокировать это решение только после того, как увидит, что оно нарушает права конкретного человека.

Напомним, 6 марта американский президент подписал новую версию иммиграционного указа, в соответствии с которым запрет не коснется тех, у кого есть действующая виза, выданная до 27 января, или вид на жительство в США. От предыдущего указа, приостановленного судом, новый документ отличается главным образом отсутствием в списке стран Ирака.

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