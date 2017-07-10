Жалоба гавайских властей на миграционный указ Трампа отклонена

Апелляционный суд в США отказался ограничить действие новых правил о въезде в США для граждан шести стран (Иран, Йемен, Ливия, Сирия, Сомали и Судан).
Таким образом суд отклонил жалобу гавайских властей на указ американского президента.
Об этом сообщают мировые СМИ со ссылкой на Reuters.
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В апелляционном суде пояснили, что гавайский суд имеет право заблокировать это решение только после того, как увидит, что оно нарушает права конкретного человека.
Напомним, 6 марта американский президент подписал новую версию иммиграционного указа, в соответствии с которым запрет не коснется тех, у кого есть действующая виза, выданная до 27 января, или вид на жительство в США. От предыдущего указа, приостановленного судом, новый документ отличается главным образом отсутствием в списке стран Ирака.