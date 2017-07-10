В Сирии нарушено согласованное Трампом и Путиным перемирие, - СМИ

В понедельник, 10 июля, на юге Сирии был нарушен режим прекращения огня, согласованный президентами США и России - Дональдом Трампом и Владимиром Путиным.

Об этом сообщает в Facebook команда по расследованию вооруженных конфликтов в Сирии и в Украине Conflict Intelligence Team, пишет Еспресо.

Так, с утра поступили сообщения о многократных нарушениях перемирия войсками сирийского президента Башара Асада.

Сирийская правозащитная организация "Центр документирования нарушений" сообщает об обстрелах позиций антиасадовских сил, представленных в этом районе в основном "Свободной сирийской армией".

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Повстанцев обстреливают из минометов, танков, артиллерии и станковых пулеметов.

Исследователи сирийского конфликта заявляют, что ирано-асадовские подразделения при поддержке авиации и артиллерии начали наступление в направлении иорданской границы, заняв позиции повстанцев.

Напомним, о перемирии в Сирии президенты Соединенных Штатов Америки и России Дональд Трамп и Владимир Путин договорились на полях саммита Большой двадцатки (G20). Режим прекращения огня на юго-западе Сирии начал действовать в воскресенье, 9 июля.