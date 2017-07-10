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Главная » Мир » Засуха на Ближнем Востоке может продлиться следующие 10 тысяч лет

Засуха на Ближнем Востоке может продлиться следующие 10 тысяч лет

Засуха на Ближнем Востоке может продлиться следующие 10 тысяч лет
Иллюстративное фото

По мнению ученых, в ближайшее время ожидать перемен в климате не стоит

10.07.17 687
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Исследование, опубликованное в Journal of Quaternary Science, на которое ссылаются мировые СМИ, поставило крест на ожиданиях ближневосточных государств.

По мнению американских ученых, насыщения региона влагой ни в ближайшей, ни в долгосрочной перспективе ожидать не стоит, а региональная засуха может "задержаться" на следующие 10 тысяч лет. 

К таким выводам исследователи пришли, проанализировав состав сталагмитов в пещере Кале-Корд на севере Ирана. Палящее солнце, отсутствие гроз и ураганов, по мнению ученых, приобретут постоянный характер, и в ближайшее время ожидать перемен в климате не стоит.

Напомним, от Антарктиды скоро отколется айсберг размером с половину Закарпатья

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