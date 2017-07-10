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Всемирный банк назвал ужасающую сумму потерь Сирии от войны

Всемирный банк назвал ужасающую сумму потерь Сирии от войны

Из-за дефицита медицинской помощи погибло больше людей, чем непосредственно от боевых действий на войне

10.07.17 65
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Продолжающаяся с 2011 года война в Сирии разрушила инфраструктуру страны и привела к экономическому ущербу в $226 млрд, говорится в отчете Всемирного банка.

Как сообщают мировые СМИ со ссылкой на AFP, по оценкам Всемирного банка, суммарные потери валового внутреннего продукта после разразившегося конфликта в Сирии "оцениваются в $226 млрд, что в четыре раза превышает ВВП Сирии в 2010 году".

В докладе банка говорится, что в Сирии повреждено или уничтожено 27% жилого фонда и около половины медицинских и образовательных учреждений.

Отмечается, что ущерб, нанесенный системе здравоохранения, также имеет разрушительные последствия. По оценкам банка, из-за дефицита медицинской помощи погибло больше людей, чем непосредственно от боевых действий на войне.

С начала конфликта в марте 2011 года в Сирии погибли более 320 тыс. человек, более половины населения являются внутренне перемещенными лицами.

Напомним, Европейский Союз выступает за расширение перемирия на всю территорию Сирии.

 
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