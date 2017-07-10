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Главная » Мир » Видео На борьбу с огнем в Москве бросили пожарный поезд

Видео На борьбу с огнем в Москве бросили пожарный поезд

<span class="label red">Видео</span> На борьбу с огнем в Москве бросили пожарный поезд
Иллюстративное фото

В результате пожара пострадали 20 человек

10.07.17 200
100

На борьбу с огнем в торгово-развлекательном центре "Рио" на Дмитровском шоссе Москвы бросили пожарный поезд.

Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Состав отправился на место со станции "Москва-Смоленская".

"Пожарный поезд оснащен мощным оборудованием, позволяющим оперативно ликвидировать пожар: так, специальные цистерны в составе поезда содержат 180 тонн огнетушащих средств", — заявили в ведомстве.

По последним данным, в результате пожара пострадали 20 человек, при этом 10 из них оказались в больнице.

Также сообщается, что в здании центра остаются заблокированными еще четыре человека.

Напомним, пригородный поезд с пассажирами загорелся в Закарпатье.

 

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