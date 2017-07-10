На борьбу с огнем в торгово-развлекательном центре "Рио" на Дмитровском шоссе Москвы бросили пожарный поезд.
Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.
Состав отправился на место со станции "Москва-Смоленская".
"Пожарный поезд оснащен мощным оборудованием, позволяющим оперативно ликвидировать пожар: так, специальные цистерны в составе поезда содержат 180 тонн огнетушащих средств", — заявили в ведомстве.
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По последним данным, в результате пожара пострадали 20 человек, при этом 10 из них оказались в больнице.
Также сообщается, что в здании центра остаются заблокированными еще четыре человека.
Напомним, пригородный поезд с пассажирами загорелся в Закарпатье.