Стинг пожертвовал €100 тысяч фонду помощи молодым мигрантам в Швеции

Британский певец Стинг передал €100 тыс. в фонд программы помощи молодым мигрантам в Швеции.
Об этом пишут мировые СМИ со ссылкой на Le Parisien.
Певец передал свою награду за победу в международной шведской музыкальной премии Polar Music Prize фонду Songlines, который помогает молодым людям, ищущим убежища в Швеции, использовать музыку для успешной интеграции в общество.
"Для меня большая честь получить эту премию и для меня будет удовольствием передать призовой фонд молодежному проекту Songlines", — отметил певец.
Напомним, для бездомного, выносившего детей после теракта в Манчестере, собрали 85 тысяч долларов.