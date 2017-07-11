В американском штате Миссисипи в понедельник разбился военно-транспортный самолет C-130, принадлежащий корпусу морской пехоты. В катастрофе погибли 16 человек. Об этом сообщает NBC.

Самолет производства американской корпорации Lockheed Martin разбился на границе округов Санфлауэр и Лефлор. При ударе о землю C-130 загорелся.

Сообщается, что на борту самолета находились 16 человек. Они считаются погибшими, хотя тела найдены еще не все.

Местный фермер Энди Джонс рассказал, что он работал в поле, когда около 16:00 услышал резкий звук и увидел, как самолет падает штопором вниз, а один из его двигателей горит.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Обломки пропавшего над Мьянмой самолета обнаружили в море

Джонс сказал, что самолет врезался в землю в поле сои, и к тому времени, когда он и другие фермеры достигли места крушения, пламя уже было слишком сильным, чтобы приблизиться к обломкам.