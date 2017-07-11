В России продолжают отказываться от своего военнослужащего Агеева

В Южном военном округе (ЮВО) Российской Федерации заявили, что россиянин Виктор Агеев, задержанный в Луганской области, с весны 2016 года не имеет отношения к военной службе, а показанное с ним интервью, где он дает признательные показания, - фальшивка. Об этом сообщает Интерфакс.

"Прежде всего, обращает внимание "рваный" монтаж так называемого интервью, представляющий нарезку с выборкой только нужных украинским пропагандистам слов и фраз из речи Виктора Агеева", - заявили в округе.

В пресс-службе ЮВО утверждают, что Агеев более года назад проходил срочную военную службу, весной 2016 года уволился в запас и больше не имел к армии никакого отношения.

"В Новочеркасске, о котором говорится в телесюжете, нет командования воинской части №65246, так как оно расположено в совершенно другом городе", - сообщили в пресс-службе.

Представители ЮВО уверяют, что никто из командования никогда не встречался с Агеевым и не мог там подписывать с ним контракт.

"В отличие от вооруженных сил Украины, действующий порядок поступления на военную службу в ВС РФ по контракту исключает возможность самостоятельного заключения командирами воинских частей контрактов с военнослужащими запаса, которым де-факто является гражданин Виктор Агеев", - сказали в пресс-службе.

В ЮВО заявили, что поступление на военную службу по контракту предшествует длительная - более одного месяца - процедура подачи заявления, оформления документов на пунктах отбора, проведения тестирования и последующей переподготовки в учебных центрах.

"Именно поэтому в опубликованных по недосмотру Службой безопасности Украины кадрах Виктор Агеев сам заявил, что и так называемый контракт и свое воинское звание ефрейтора он подписывал и получал находясь в Луганске, где действующих российских военнослужащих не было и нет", - сказали в пресс-службе.

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Напомним, 10 июля в Донбассе наши военные обезвредили диверсионно-разведывательную группу боевиков. Двоих боевиков уничтожили и четверых задержали. Среди задержанных был и российский военнослужащий Виктор Агеев.

9 июля Агеев в интервью ТСН. Тиждень признал, что является военнослужащим-контрактником армии РФ.

"Я военнослужащий. Часть 65246", - сообщил Агеев.

По его словам, в марте 2017 года он приехал в Ростовскую область и подписал контракт на службу в ВС РФ. Затем прибыл в свою часть, пробыл там четыре дня и был отправлен в Донбасс.