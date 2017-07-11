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Главная » Мир » В Белом доме заявили о поддержке расширения санкций против РФ

В Белом доме заявили о поддержке расширения санкций против РФ

В Белом доме заявили о поддержке расширения санкций против РФ
Фото: infousa.ru

Но считают недопустимым ограничение полномочий президента в этом вопросе

11.07.17 249
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Администрация Дональда Трампа поддерживает введение новых экономических санкций в отношении России и Ирана, однако считает, что законопроект, который сейчас рассматривается в Конгрессе США, недопустимо сдерживает полномочия президента.

Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на директора по законодательным вопросам Белого дома Марка Шорта, передает Украинская правда.

"Мы обеспокоены тем, что законопроект, как мы считаем, создает необычный прецедент делегирования внешней политики 535 членам Конгресса. Он не содержит в себе исключений, касающихся вопросов национальной безопасности, которые всегда были частью санкций в прошлом", - сказал Шорт.

По его словам, Белый дом поддерживает новые санкции, но возражает против той части законопроекта, которая наделяет Конгресс гораздо более значительными полномочиями в определении политики санкций в отношении РФ.  

Ранее Сенат США одобрил новые санкции против России. Санкции против РФ были "пришиты" к законопроекту по Ирану в виде поправки, чтобы ускорить их прохождение и затруднить возможный отказ президента Дональда Трампа подписать законопроект.

Кроме новых ограничений документ предусматривает и ограничение полномочий президента в вопросе снятия санкций. Так, если Дональд Трамп попытается смягчить или отменить санкции против Москвы, согласно законопроекту, потребуется голосование Конгресса.

После голосования в Сенате законопроект должна поддержать Палата представителей, однако процесс замедлился из-за того, что демократы и республиканцы пока не могут договориться по некоторым аспектам.

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