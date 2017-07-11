В Латвии на службу в муниципальную полицию Риги приняли воробья, которому присвоили звание младшего инспектора. Об этом говорится в сообщении на сайте Рижской думы.

"Полиция с радостью сообщает, что воробей прошел испытательный срок и получил звание младшего инспектора", - говорится в сообщении.

В качестве подтверждения, были опубликованы несколько фотографий, на одной из которых "увековечена работа воробья под прикрытием – он замаскирован в поползня, чтобы внедриться в банду".

Фото: riga.lv