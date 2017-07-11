ООН: Конфликт в Сирии пошел на спад

Режим прекращения огня, о котором договорились президенты США и России во время саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге и который начал действовать на юго-западе Сирии 9 июля, "придерживается довольно таки хорошо".

Об этом заявил специальный представитель Организации Объединенных Наций по Сирии Стаффан де Мистура, передает DW.

Он также сообщил об увеличении шансов на решение сирийского конфликта после того, как война в стране стала менее "сложной".

"Я считаю, что мы становимся свидетелями фазы ослабления наиболее сложного конфликта нашего времени", - заявил де Мистура в понедельник, 10 июля, после начала очередного раунда переговоров по сирийскому урегулированию в Женеве.

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При этом де Мистура призвал не ожидать значительного прорыва от этих переговоров, которые продлятся в течение недели. Он отметил, что надеется на устойчивый прогресс в переговорах, если это позволят сделать внутренняя ситуация в Сирии и международная обстановка.

Напомним, о перемирии в Сирии президенты Соединенных Штатов Америки и России - Дональд Трамп и Владимир Путин - договорились на полях саммита Большой двадцатки (G20). Режим прекращения огня на юго-западе Сирии начал действовать в воскресенье, 9 июля. При этом СМИ и правозащитники продолжают фиксировать случаи нарушения режима прекращения огня.