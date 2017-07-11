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Главная » Мир » РФ жалуется, что Евросоюз саботирует ее газовые проекты
РФ жалуется, что Евросоюз саботирует ее газовые проекты
Фото: gaz-system.pl

РФ жалуется, что Евросоюз саботирует ее газовые проекты

Российский министр энергетики назвал РФ "гарантом энергетической безопасности"

11.07.17 261
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Российская Федерация обвиняет Европейский союз в саботаже своих газовых проектов. Об этом заявил российский министр энергетики Александр Новак, передает Радио Свобода.

"В последнее время мы часто сталкивались с искусственными ограничениями на развитие инфраструктуры, искусственным преимуществом для некоторых источников энергии и поставщиков. Мы видим открытый саботаж инфраструктурных проектов, которые являются экономически обоснованными и привлекательными для потребителей, как, например, "Северный поток-2", – заявил Новак.

По его мнению, "политические соображения" являются "протекционизмом", который нарушает мировые правила торговли. Он также назвал РФ "гарантом энергетической безопасности".

Ранее сообщалось, что проект сооружения дополнительной ветки поставок газа из РФ в Германию по дну Балтийского моря был одобрен в Берлине, однако встретил сопротивление со стороны Польши и других стран-членов ЕС, обеспокоенных зависимостью от российской энергетики.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предлагает снизить энергозависимость Европы от РФ с помощью поставок газа из США.

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