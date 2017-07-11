РФ жалуется, что Евросоюз саботирует ее газовые проекты

Российская Федерация обвиняет Европейский союз в саботаже своих газовых проектов. Об этом заявил российский министр энергетики Александр Новак, передает Радио Свобода.

"В последнее время мы часто сталкивались с искусственными ограничениями на развитие инфраструктуры, искусственным преимуществом для некоторых источников энергии и поставщиков. Мы видим открытый саботаж инфраструктурных проектов, которые являются экономически обоснованными и привлекательными для потребителей, как, например, "Северный поток-2", – заявил Новак.

По его мнению, "политические соображения" являются "протекционизмом", который нарушает мировые правила торговли. Он также назвал РФ "гарантом энергетической безопасности".

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Ранее сообщалось, что проект сооружения дополнительной ветки поставок газа из РФ в Германию по дну Балтийского моря был одобрен в Берлине, однако встретил сопротивление со стороны Польши и других стран-членов ЕС, обеспокоенных зависимостью от российской энергетики.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп предлагает снизить энергозависимость Европы от РФ с помощью поставок газа из США.